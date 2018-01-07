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'da taraftarlar kulübü bastı

'da 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması üzerine taraftarlar kulübü bastı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 18:34
Gaziantepspor'da taraftarlar kulübü bastı
Önce bir grup taraftar, Kulübün Genel Müdürü Abdülkadir Bakırdöven'in odasını basarak, kadro dışı tebligatlarını yırttı. Araçlarla birlikte tesise gelen yaklaşık 300 taraftar ise klakson çalıp, tepki gösterdi.

'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından taraftarlar ayaklandı. Kulübün Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Abdülkadir Bakırdöven'in oyunculara kadro dışı kararını tebliğ ettiği sırada odayı basan bir grup taraftar, futbolcuların ellerindeki tebligatları alarak yırttı. Taraftarlar, "Siz yoksanız biz de yokuz. Burada durmanızın anlamı yok. Kalkın, kalk, kalk, kalk" diyerek futbolcuları odadan dışarı çıkardı.
Taraftarlar, görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, kulüp yöneticilerine tepki gösterdi.

BU KEZ TESİSLERİ BASTILAR
Olayın ardından Gençlik 27 Taraftar Grubu üyesi yaklaşık 250 kişi ise araçları ile Celal Doğan Tesisleri'ne gitti. Araçlarla tesislerin önünde tur atıp, klakson çalan taraftarlar, araçlarından inerek tezahürat ve sloganlarla kulüp yöneticilerine tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından kulüp ve tesis çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, taraftar grubu adına açıklama yapan Mustafa Tiryaki, 3 futbolcunun sözleşmesinin fesih edildiğini ve kulüp yöneticileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Kadro dışı kalan futbolcuların Gaziantepspor'u zor günlerinde yalnız bırakmadığını hatırlatan taraftarlar, kent yöneticilerine de takıma sahip çıkılması için çağrıda bulundu.
Taraftarlar tepkilerin ardından kulüp binası ve tesislerin bulunduğu bölgeden ayrıldı.
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Gaziantepspor'da taraftarlar kulübü bastı
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