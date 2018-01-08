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'a Elazığ uyarısı!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden 'a 2-0 mağlup oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 17:54
Alanyaspor'a Elazığ uyarısı!

Aytemiz , hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından 'a 2-0 yenildi.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında Elazığspor'un kullandığı serbest vuruşta Welinton ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderirken, Elazığspor 1-0 öne geçti.

Maçın 27. dakikasında gelişen Elazığspor atağında sol çaprazdan ceza alanı ön çizgisine sokulan Emre düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Elazığspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Welinton'un sert kafa vuruşunda top direkten dönerken, kalan dakikalarda gol olmayınca Elazığspor sahadan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.

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Alanyaspor'a Elazığ uyarısı!
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