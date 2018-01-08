Alanyaspor'a Elazığ uyarısı!

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'a 2-0 yenildi.
Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 26. dakikasında Elazığspor'un kullandığı serbest vuruşta Welinton ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderirken, Elazığspor 1-0 öne geçti.
Maçın 27. dakikasında gelişen Elazığspor atağında sol çaprazdan ceza alanı ön çizgisine sokulan Emre düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Elazığspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Welinton'un sert kafa vuruşunda top direkten dönerken, kalan dakikalarda gol olmayınca Elazığspor sahadan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.