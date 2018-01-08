Balona röveşata atan Gülbey Türkücü: "Ronaldo gibi olmak istiyorum"

Ankara Kızılay'da caddede yürürken balona röveşata atmaya çalışırken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenen 22 yaşındaki Gülbey Türkücü, tedavisinin ardından döndüğü memleketinde yıllardır kurduğu hayaline kavuştu. Elbistan Belediyespor'un kadrosuna katılan ve lisans çıkarma işlemleri süren Türkücü, "Kendime rol model olarak Cristiano Ronaldo'yu aldım" dedi.

Elbistan Belediyespor'da 18 numaralı formayı giyecek olan ve kulüp tarafından lisansının çıkarılması için işlemleri süren Gülbey Türkücü balona atamadığı röveşatayı yeşil sahalarda hem de takım arkadaşlarının gözleri önünde meşin yuvarlağa atarken, heyecandan kalbinin bir an duracagını sandığını ve çok heycanlandığını söyledi. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleşen Gülbey Türkücü yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı:

"Onca yıldır futbolcu olma hayali kuruyordum ve kendime hayatını okuduğum Cristiano Ronaldo'yu rol model olarak almıştım. O hayalim gerçek oldu. Şimdi hedefim Cristiano Ronaldo gibi başarılı olmak. Çok para kazanmak gibi bir düşüncem yok. Tek isteğim gerçekleşen hayalimde başarılı olmaktır"

FORMAMLA MIŞIL MIŞIL UYUDUM

Hafta sonu Elbistan Belediyespor'un Pazarcık Aksuspor ile yaptığı müsabakayı heyecanla yedek kulübesinde izleyen Gülbey Türkücü "Elbistan Belediyespor'un takım kadrosuna girdiğim günün gecesi, formamı giyerek yatağıma uzandım. Huzur içinde gönül rahatlığı ile mışıl mışıl uyudum. Yıllardır böyle huzur içinde uyumamıştım" dedi.

KUŞLAR GİBİ MUTLU

Oğlunun hayaline kavuşup futbolcu olmasıyla bir kuş gibi kendini özgür ve mutlu hissettiğini söyleyen anne Ayşe Türkücü de, "Oğlum sağlığına ve hayallerine kavuştu. Yıllardır onu böyle mutlu görmemiştim. Onun gülen yüzünü, neşeli halini çocukluğundan sonra sanki hiç görmemiştim. Şimdi o gülüyor. Ailesi olarak hepimiz mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan "Lisans işlemleri sürüyor. Kendisine sunulan formanın hakkını layıkı ile vereceğini umut ediyorum. Topa vuruşu ile bunu gösteriyor. Hazır olduğunu gördüğüm anda kendisine ilk görevi vereceğim" dedi.

HABER: Sırrıberk ARSLAN