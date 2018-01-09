Konyaspor yeni golcüsünden umutlu

Yılmaz, takımın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Malili futbolcu Yatabare'yi renklerine kattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yatabare'nin yeşil-beyazlı ekibin önemli taşlarından birisi olacağını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk yarıdaki maçlara baktığımızda gol bölgesinde bir sorun çekiyorduk. İnşallah Yatabare ile bu sorunu aşmış olacağız. Kendisinin önemli katkıları olacağına inanıyorum. Çok değerli bir kariyere sahip. Gerek Fransa gerek Trabzon gerekse Karabük'te hem karakter hem de futbolcu kişiliğiyle hep katkı yapmıştı. İnşallah burada da başarılı olur. Atacağı gollerle takımımız ikinci yarı inanıyorum ki gerçek yerine çıkacaktır."

Yılmaz, Yatabare'yi 2,5-3 yıl önce de kadroya katmak istediklerini ancak transferin bugüne nasip olduğunu sözlerine ekledi.

- YATABARE: "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Mustapha Yatabare ise Atiker Konyaspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yatabare, "Takımımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "Düşme hattında bulunan bir ekipten diğer bir takıma geldiniz. Düşünceniz nedir?" sorusunu Yatabare, "Bunun bilincindeyim. Takımımız şu anda hak etmediği bir yerde bulunuyor. Tabii hak ettiği yere getirmek kolay olmayacak. Ancak oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Zorlayıcı bir durum olacak ama ben zordan hoşlanıyorum. Bu durumun altından kalkacağımıza inanıyorum." şeklinde yanıtladı.

- "ÖNEMLİ OLAN SAYILAR DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISIDIR"

Yatabare, yeşil-beyazlı formayla kaç gol atmayı hedeflediğine yönelik bir soru üzerine, "Bir sayı belirlemedim. Buraya takımın başarısı için geldim. Önemli olan takımın başarısı ve ligde hak ettiği yerde olması. Benim için önemli olan sayılar değil, takımın başarısıdır." diye konuştu.

Türkiye kariyerinde Atiker Konyaspor'un üçüncü takımı olduğunu aktaran Yatabare, büyük bir ekibe geldiğini belirterek, "Normalde Konyaspor'un ligde 5 ya da 6. sırada olması gerekiyor. Ancak takım hak ettiği yerde değil." değerlendirmesinde bulundu.