Okan Kocuk: "Hedefim Avrupa'da oynamak"

Okan, sarı-siyahlıların ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlk kez A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini ifade eden 22 yaşındaki kaleci, "Aynı yerde kalmamalıyım. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da kendimi geliştirmeliyim. Hedefim Avrupa'da oynamak. Eğer teklif gelirse Avrupa'da bir takımda forma giymeyi hedefliyorum." dedi.

Bonservisi Bursaspor'da bulunan ve kiralık olarak forma giydiği İstanbulspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Okan, "Bursaspor'un kaleciye ihtiyacı yok. Harun Tekin, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz gibi hem oyunculuk hem de karakter olarak birbirinden iyi kalecileri var. Sezon sonunda kulübüme döneceğim. Rekabetten kaçmam. Ama her zaman oynayarak kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Oraya döndüğümde oynayamayacağımı anlarsam, forma giyebilmek için başka takıma gitmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon yükseldikleri TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını aktaran Okan, "Bir alt ligden gelmemize rağmen buraya çabuk uyum sağladık. Her şey yolunda gidiyor. Sürekli üst sıraları kovalıyoruz. Sezon sonunda play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar uğraşacağız." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIMA SÜREKLİ ÇAĞRILMAK"

A Milli Takım'ın geçtiğimiz kasım ayında Romanya ve Arnavutluk ile yaptığı özel maçlar için ilk kez kadroya davet edilen 22 yaşındaki file bekçisi, "Daha çok çalışmam ve kendimi geliştirmem gerekiyor. Milli takıma bir kez gitmekle hiçbir şey olmuyor. Önemli olan, milli takıma sürekli çağrılmak. Devamlılık her zaman başarıyı getirir. Bunun için çalışıyorum. İstanbulspor da benim için büyük bir şans. Yalçın Koşukavak bana bu şansı tanıdı. Ben de takıma katkı sağlayarak başarılı olduğumu düşünüyorum. Türkiye'ye oyunculuğum ve karakterimle yararlı bir insan olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"HAYRETTİN DEMİRBAŞ'IN GELİŞİMİMDE KATKISI BÜYÜK"

Okan Kocuk, geride kalan sezonda Bandırmaspor'da oynarken kaleci antrenörlüğünü yapan Hayrettin Demirbaş'ın gelişiminde önemli katkısının olduğunu vurguladı.

Feyyaz Uçar'ın Bandırmaspor'un teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından forma giymeye başladığını söyleyen milli kaleci, "Bu, benim için dönüm noktası oldu. Kaleci antrenörü Hayrettin Demirbaş, bana çok güvendi. Şans vererek oynamamı sağladı. Burada olmamın sebebi Hayrettin Demirbaş'tır. Hayrettin hoca ile çalışmak, gelişimime büyük katkı sağladı. " değerlendirmesinde bulundu.

"FREY'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Okan, 2013-2015 yıllarında Bursaspor'da oynayan Fransız eski kaleci Sebastien Frey'den çok şey öğrendiğini aktardı.

Frey'in çok profesyonel bir insan ve mükemmel bir oyuncu olduğunu dile getiren genç kaleci, "Frey ile sürekli iletişim halindeyim. Bursaspor'da ondan çok şey öğrendim. Hep pozitifti. İtalya'ya döndükten sonra da görüşmeye devam ettik. Bana çok destek oldu. Frey ve Harun gibi kalecilerle çalıştığım için çok şanslıyım." şeklinde konuştu.

"İYİYSEN OYNUYORSUN"

Türkiye'de tartışılan mevcut yabancı kuralı hakkında da değerlendirmede bulunan Okan Kocuk, şunları kaydetti:

"Kaliteli yabancı oyuncunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece biz de onlarla rekabete girelim ve o oyunculardan bir şeyler öğrenelim. Cenk Tosun, Demba Ba ve Vincent Aboubakar ile rekabete girdi ve formayı aldı. Kendisini gösterdi ve Avrupa'ya gitti. Yabancı kuralı çok fark etmiyor. İyiysen zaten oynuyorsun. Cenk Tosun, herkese örnek oldu. Umarım orada başarılı olur. Başarılı olacağına da inanıyorum."

"ENES ÜNAL DAHA BAŞARILI OLACAK"

Okan, kendisi gibi Bursaspor altyapısından yetişen ve şu an İspanyol ekibi Villarreal'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal'ın daha büyük başarılar elde edeceğini savundu.

Enes'in çok çalışkan bir karakter olduğunu anlatan Okan, "Enes, her şeyi başarabileceğini düşündüğüm bir insan. Onun yaptığına herkes ulaşamaz. Hollanda, Belçika ve İspanya'da oynadı. Daha da başarılı olabileceğine inanıyorum. Sürekli kendisini geliştirmek istediği için başarılı oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.