Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Türk futbolunun sorunlarına değindi. Güneş'in açıklamalarından önemli bölümler şöyle:

Bizi futbolun içinden gelenler yönetmiyor, mesleki dayanışma anlamında eksiğiz.

Başarı geldikçe eleştiri, hatta hakaret daha çok artıyor.

Çin seyahatine karşıydım. Marka değerine katkısı vardı ama istemedim. Başkan ile aynı fikirde değildim. Şimdi yine herkes yazar 'Kavgalılar' diye. Keşke her konuda böyle tartışabilsek.

Ben Güney Kore'de her ayın 25'inde maaşımı alıyordum. Hiç 26 olmadı, 24 de olmadı. Türkiye'de bir tane antrenör gösteremezsiniz ki parasını gününde alsın. Bu verilen sözle, anlayışla ilgili. Anlaşırken para var, öderken yok.

Takım oyunu olarak, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'de farkımız yok. Ama sonuçlar farklı olunca eleştirilerin haklı tarafları var.

PEPE: CENK'E 'HİÇ DÜŞÜNME GİT' DEDİM

?Pro Lsans Antrenör Gelişim Semineri'nde Eto'o ile birlikte konuşmacı olarak katılan Pepe, "Türk futbolcuları yetenekli ancak ileri bir adım atmak zorunda olduklarında sıkıntı çekiyorlar. Cenk, transfer teklifi aldığında 2-3 hafta dalgalanma süreci yaşadı. Onunla konuştum ve 'Sadece günün tadını çıkar, git ve kendini geliştir' dedim" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK ŞANS

Futbolun çok değerli bir iş olduğunu söyleyen Güneş, "Biz dışarıya oyuncu vermekle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bir ürün satmakla aynı şey. Çay, tütün fabrikası yapıyoruz, oyuncu fabrikası da yapalım. Bunları yaptığınız zaman burada yetişen çocukları Avrupa'ya göndeririz. Cumhurbaşkanı büyük şans, tesisleri çok iyi yaptı" dedi.

ETO'O: TÜRK OYUNCULAR 800 METRE ARKAMDA...

Antalyaspor'un dünyaca ünlü forveti Samuel Eto'o, seminerdeki konuşmasında Türk futbolculara mesaj yolladı. Kamerunlu yıldız, "Yerli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Rahatlıklarını biraz bırakmalılar. 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum, Türk futbolcular ise 800 metre arkamda" dedi. Eto'o, Beşiktaş'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi olduğunu ve Türkiye'yi en iyi şekilde tanıttığını da sözlerine ekledi.