Antalya’da fırtına çıktı!

Devre arası hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Trabzonspor
, ilk hazırlık maçında Arnavutluk Süper Ligi ekiplerinden Luftetari'yi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan bordo-mavili takım, 44. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağının içiyle yaptığı şık bir vuruşla öne geçti: 1-0.
52. dakikada Luftetari
atağında Shkurtaj
, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 62. dakikada ise savunmadan dönen topu kontrol eden Rodallega, kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi: 2-1.
SOSA KENARDAN İZLEDİ
Maçta savunma oyuncularının performansı ön plana çıkarken, Rodallega da şutları ve mücadelesi ile dikkat çekti. Kampa geç katıldığı için takımdan ayrı olarak antrenman yapan Sosa, hazırlık maçını da saha kenarından takip etti.