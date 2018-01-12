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: Tam zamanı

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Ali Koç: Tam zamanı
'nin 30 Mayıs'taki kongresi öncesi başkan adayı iş adamı , çalışmalarına hız vereceğini açıkladı. fenerbahceliyiz.net sitesinde düşüncelerini kaleme alan Koç; "Hukuki nedenlerden dolayı ulaşamadığımız üyelik bilgilerini bizlere ulaştıran üyelerimizin sayısı binleri aştı; artan bu ilgi ve destek bize güç veriyor. Bu ay itibariyle siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla temaslarımızın yoğunlaşacağını, bir araya geleceğimiz sürecin başladığını, sizlerle 'ilk ağızdan' paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe için harekete geçmenin Tam Zamanı Şimdi..." ifadelerini kullandı.
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Ali Koç: Tam zamanı
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