Ali Koç: Tam zamanı

Fenerbahçe
'nin 30 Mayıs'taki kongresi öncesi başkan adayı iş adamı Ali Koç
, çalışmalarına hız vereceğini açıkladı. fenerbahceliyiz.net
sitesinde düşüncelerini kaleme alan Koç; "Hukuki nedenlerden dolayı ulaşamadığımız üyelik bilgilerini bizlere ulaştıran üyelerimizin sayısı binleri aştı; artan bu ilgi ve destek bize güç veriyor. Bu ay itibariyle siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla temaslarımızın yoğunlaşacağını, bir araya geleceğimiz sürecin başladığını, sizlerle 'ilk ağızdan' paylaşmak istiyorum.
Fenerbahçe için harekete geçmenin Tam Zamanı Şimdi..." ifadelerini kullandı.