Başkana açık mesaj

Beşiktaş'a geldiği 2013- 14 sezonundan bu yana orta sahadaki mücadeleci futbolu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle camiaya kendisini sevindiren Atiba Hutchinson
, Antalya
kampında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta saha, "40'ına kadar futbol oynayamam ama Kanada'da 2 yıl daha devam etmeyi planlıyorum.
Önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyorum. Beşiktaş bana ve aileme çok şey verdi. İstanbul'da olmaktan son derece memnunuz. Kulübüm 'kal' derse kalırım" diyerek, Başkan Fikret Orman ve ekibine yeni mukavele mesajı gönderdi.
GELECEK SEZON 35 YAŞINDA OLACAK
Yönetim
cephesi, Atiba'nın üst üste gelen bu yöndeki açıklamalarına rağmen farklı düşünüyor… Siyahbeyazlıların, "Hedefimiz, ulaştığımız başarı çıtasını daha yükseklere çıkarmak. Atiba'nın takıma katkıları yadsınamaz ancak elimizde Medel ve Tolgay gibi alternatifler varken, gelecek sezon yaşı 35 olacak bir futbolcudan yoğun maç temposunu kaldırmasını beklemek doğru olmaz
" görüşünü savunduğu öğrenildi. Mukavele uzatma konusunda kararsızlık yaşayan yönetim, Kanada
lı yıldızın futbolu bıraktıktan sonra kulüpte profesyonel olarak çalışmasına ise olumlu yaklaşıyor.
'LARİN GÜÇLÜ VE KALİTELİ'
Atiba , basın toplantısında takımın durumu ve vatandaşı Larin hakkında da konuştu:
Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık. Ama üst üste 3. kez şampiyon olmamız için her şey müsait.
Larin potansiyeli çok yüksek olan, güçlü ve kaliteli bir oyuncu. Ligde ve Milli Takım
'da attığı gollerle kendisini kanıtladı. Ancak transferiyle ilgili şu anda konuşmam doğru olmaz.
Cenk, bu noktaya gelebilmek için son birkaç sezon çok çalıştı. Deyim yerindeyse şapkadan tavşan çıkarabilen, ortada hiçbir şey yokken gol pozisyonu oluşturan bir oyuncu. Kariyeri ve yaşamı adına çok önemli bir adım attı ancak biz çok önemli bir futbolcuyu kaybettik. İngiltere'de başarılı olacaktır.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih
'le eşleştiğimiz için üzgün değilim. Maçları dört gözle bekliyoruz. Kaybedecek bir şey yok. Performansımızı devam ettirirsek, onlara karşı da önemli işler yapabiliriz. Bu eşleşmenin tadını çıkaracağız.
182
Atiba, Beşiktaş'ta 182 maça çıkarken, 176'sında ilk 11'de yer aldı. Kanadalı geride kalan 4 sezonun tamamında ligin pas başarı yüzdesi en yüksek ismi oldu.