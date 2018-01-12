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'de anılacak

ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcularından , vefatının 6. yıl dönümünde yarın (13 Ocak 2018) anılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018 11:47
Fenerbahçe'de Lefter Küçükandonyadis anılacak

tarafından yapılan açıklamada, 'in kabrinin bulunduğu Büyükada Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine ailesinin ve sevenlerinin katılacağı ifade edildi.

Bu törenin ardından saat 19.00'da Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) üyeleri, derneğin Kadıköy'de bulunan lokalinde bir araya gelecek ve Lefter Küçükandonyadis'in hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin efsane ismi, 13 Ocak 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Fenerbahçe'de Lefter Küçükandonyadis anılacak
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