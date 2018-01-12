Şener: Herkes bizi iyi tanır

Fenerbahçe
'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı, ilk yarının son haftalarında ortaya koydukları futbolla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını söyledi. Kampta gazetecilere konuşan Şener, "Sezon başı çok bariz bireysel hatalar yaptık, bunlar bizi etkiledi. O durumlar olmasaydı, daha farklı bir konumda olabilirdik. Taraftarımız sonuçlar kötü olunca küsmüştü, son 6-7 haftadır taraftarımız geliyor, iç sahada ve dış sahada kazanıyoruz.
Şu anda çok az bir puan farkı kaldı. Kim olduğumuzu herkes biliyor, puan farkı önemli değil, önümüzde çok maç var. İnşallah en iyi şekilde ikinci yarıya başlarız ve puan farkını kapatırız"
ifadelerini kullandı.