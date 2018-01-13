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başladı

ve nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen , İstanbul'da 'nde başladı. Çalıştaya Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, , Süper Lig kulüplerinin yetkilileri katıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:49
Spor Güvenliği Çalıştayı başladı

ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen , 'nde başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı şunları söyledi:

"İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde eskiye oranla daha konforlu maçlar izleniyor. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim."

MEHMET SEPİL: "AVRUPA'DA ÖRNEK GÖSTERİLECEK STATLARIMIZ VAR"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ise "Avrupa'da örnek gösterilecek statlarımız var. Güvenliğin sağlanması kolay ve planlı olabiliyor. Tabii bugün hala birçok ilimizde bunun yapılmasının daha zor olduğu küçük statlar var. Çalıştayda bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanan olaylardan dolayı bir sürü ceza ödüyoruz. Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor. Mevcut yasaların çoğu yerindedir ama uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar olabiliyor." dedi.

CÜNEYT ÜNAL: 'SPOR GÜVENLİĞİ HASSAS BİR KONU'

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı "Boş tribünlerde kimse spor yapmak istemez, hiçbir anlamı da olmaz. Bütün bunların bir arada olumlu cereyan etmesi için olmazsa olmaz kavram güvenliktir. Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir. Spor güvenliği dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur." şeklinde konuştu.

Çalıştayın ikinci bölümünde il ve ilçe spor güvenlik kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel güvenlik konusunda fikir alışverişi yapılacak.

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Spor Güvenliği Çalıştayı başladı
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