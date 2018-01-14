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hazırlık maçında rahat kazandı

, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 19:15
Galatasaray hazırlık maçında rahat kazandı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren , eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.


Galatasaray: 2 - Viitorul: 0

Stat: Sueno Hotel

Hakemler: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Galatasaray: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), (Dk. 46 Ndiaye), (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok

Viitorul: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

Goller: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 55 Donk (Galatasaray)

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Galatasaray hazırlık maçında rahat kazandı
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