Pazartesi günü idman kaçta?

Önce Galatasaray sonra Beşiktaş mı derken Arda Turan uzun görüşmelerin sonunda Başakşehirli oldu. Arda ile anlaştıktan sonra Barcelona yönetimiyle iki tur pazarlık yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Katalanların 1.5 yıllık kiralık ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonu ısrarını kırdı ve Arda'yı 2.5 yıllığına kiraladı. Gümüşdağ "Arda Turan turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Herkes için hayırlı olsun" ifadesiyle transferi duyurdu.

TÜM ÜCRETİNİ BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ VERECEK

Barcelona resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 2.5 yıllığına kiraladıkları Arda Turan'ın 4 transfer dönemi boyunca satış hakkını elinde tutarken, satın alma opsiyonu Başakşehir kulübünde olacak. 30 yaşındaki yıldız adına Barcelona'ya gelecek olan her teklif için ilk söz hakkını elinde tutacak olan Başakşehir, Katalan kulübüne kiralama bedeli olarak belirli bir rakam yerine performansa dayalı bonuslar ödeyecek. Arda'nın forma giyeceği 2.5 sezon boyunca, Başakşehir'in kazanacağı kupalar ve katılacağı Avrupa Kupaları için Barcelona'ya ödeme yapılacak. Başakşehir, yıldız futbolcunun, Barcelona'da aldığı net 4 milyon Euro'luk ücretin tamamını da üstlenecek.



İMPARATOR ARDA TURAN

Başakşehir'in taraftar grubu Bozbaykuşlar, kulübün Barcelona'dan transferi Arda Turan'ı havalimanında karşıladı. Hazırladıkları Arda Turan dövizlerini taşıyan 150-200 kadar turuncu-lacivertli taraftar, "İmparator Arda Turan", "Alemin kralı geliyor" şeklinde tezahüratlar yaptı.

GÜLEBİLMEK İÇİN ÜLKEME DÖNDÜM!

Arda Turan dün sosyal medya hesabından veda ve teşekkür mesajı yayınladı. İşte o ifadeler: "Hiçbir hayal sihir ile gerçeğe dönüşmez bu hayatta. Bir hayalperest olarak, bunun cesaret, kararlılık ve emek gerektirdiğini iyi bilirim. Barcelona takımının formasını giymek, en çılgın hayallerimden biriydi. Ama şimdi veda zamanı. En azından bir süreliğine. Her anın tadını çıkarmamı sağlayan takım arkadaşlarım, sizlerle aynı takımın parçası olmak ayrıcalıktı. Camp Nou'da adımı haykıran Barcelona sevdalıları, sizin için mücadele etme imkanı bulduğum her an çok kıymetliydi. Sayısız Türk çocuğunun rüyasını gerçekleştiren kulübüm, ruhumun bir yerinde hala bir gülümseme saklı. O gülümsemeyi bulmam için ülkeme dönmeme izin verdiniz, minnettarım. Yeniden o çok sevdiğiniz adama dönüşmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Aramızdaki mesafenin ise hiçbir önemi yok. Birlikte yaşadığımız anılar sonsuza dek kalbimde olacak. Gücüme güç katacak, yolumu aydınlatacak."

BULMACA ÇÖZÜLDÜ

?Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan transferini çengel bulmaca ile duyurdu. Kulüple ilgili sorulara yanıt verilen bulmaca çözüldükten sonra, anahtar kelime ortaya çıktı ve Arda Turan'ın İstanbul'a dönüşü futbolseverlere ilan edilmiş oldu.

EN İYİSİNİ İZLEYECEKSİNİZ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda'nın maaşını ödüyoruz ama meblağın ne olduğunu, ne fedakarlıklar yapıldığını basın toplantısında açıklayacağım. Arda, Başakşehir'de sakin huzurlu bir şekilde kendisini futbola verecektir. Son yılların en iyi Arda'sını izleyeceksiniz" dedi.

ARDA TURAN İZDİHAMI

Arda'nın İstanbul'a inişi bir hayli coşkulu oldu. Milli futbolcu yaptığı kısa açıklamada, "Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız. Kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım" diye konuştu.

SABAH HER ADIMI YAZDI

5 Ocak'ta Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın "Arda ailenin büyük oğlu" diyerek transfere yeşil ışık yakmasıyla başlayan süreç dün mutlu sonla noktalandı.

BÜLENT TİMURLENK 1 SORU CEVAP



Arda Turan'ı Barcelona'dan Başakşehir'e getiren süreci nasıl yorumlarsınız?

Atletico Madrid'de idol olmuş 10 numaralı bir oyuncunun Barcelona'ya gittikten sonra yarım sezonu kulübün cezası yarım sezonu da teknik adamın tercihi olarak topa bile dokunamamış olması elbette acıydı. Arda Turan, Luis Enrique'nin, İniesta'nın yedeği ve geleceği olarak ısrar ettiği adamdı. Arda'yı Atletico'da 'Sihirbaz Arda' yapan ise sol kanattaki performansı. Geçen sezon başında Neymar'ın yokluğunda çok iyi iş çıkartan Arda'nın yeni hoca Valverde döneminde dibe vurmasında kendi hataları kadar hocasının da ön yargılı bakış açısının payı var. Kabul edelim ve buna "Messi etkisi" diyelim. Galatasaray, Arda'nın yuvasıydı, Başakşehir ise ona bir sığınak olacak. Abdullah Avcı'nın yanı sıra Atletico'ya çağırıp beraber forma giydiği Emre ve Galatasaray'daki ilk günlerinde ona kol kanat geren Orhan Ak'ın varlığı bu transferi kolaylaştırdı. Atletico'da hakeme kızıp kramponu fırlatırken profesyonel olarak haksız ama bir o kadar doğaldı, "Koca Kafa" Arda'ydı. Eğer Medipol Başakşehir'de başarılı olacaksa Bayrampaşa'nın dar sokaklarındaki günlerini hatırlayarak olacak.