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'te teknik direktör değişikliği

İngiltere ekibi 'de Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 19:12
Premier Lig'te teknik direktör değişikliği

İngiltere ekibi 'de teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mark Hughes'tan boşalan teknik direktörlük görevine İskoç çalıştırıcı Lambert'ın getirildiği bildirildi.

Kariyerinde birçok takım çalıştıran 48 yaşındaki Lambert; Norwich City, Aston Villa, Blackburn Rovers ve son olarak Wolverhampton Wanderers'ta görev yapmıştı.

Bu sezon düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Stoke City, 20 puan topladığı Premier Lig'de 18. sırada bulunuyor.

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Premier Lig'te teknik direktör değişikliği
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