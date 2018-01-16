Kucak açmadı

Başakşehir, Barcelona'dan flaş transferi Arda Turan ile dün 2.5 yıllığına kiralık sözleşmesi imzaladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki törende Arda, "Hayalime, şampiyonluk arzusuna, istediğim Avrupa'daki başarılara ışık tuttukları için çok mutluyum. Benim için çok özel ve anlamı olan bir imza. Atletico Madrid'e gittiğim günlerimi hatırlatıyor. İnşallah lig ve Avrupa'da onun gibi başarılar yaşarız. Çok inanarak geldim. İnşallah düşündüğümüz hedeflere ulaşırız" dedi.

HOCAMLA HEP KONUŞUYORDUK

Başakşehir'in vizyonuna inandığını dile getiren yıldız oyuncu, "Zaten dışarıdan da bu organizasyonun içindeydim. Her zaman Abdullah Avcı hocamızla görüş alışverişinde bulunuyorduk. Şimdi bir parçası olmak çok güzel bir şey. Her şeyden ötesi hayatım boyunca en çok sevdiğim ve yapmaktan çok keyif aldığım futbol oynamaya geri döneceğim. O yüzden bu çok güzel bir şey olacak benim için. Çok heyecanlıyım, futbol oynamayı çok özledim. Onun için buradayım" şeklinde konuştu.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYORUM

"Türkiye'ye dönersem G.Saray'dan başka kulüpte oynamam demiştin. Fikrin nasıl değişti?" sorusu üzerine Arda, "Hiçbir şey değişmedi. 'Kulübüm bana kucak açarsa' diye başlayan bir cümleydi. O yüzden hiçbir şey değişmedi" yanıtını verdi. Milli futbolcu, "Avrupa'ya dönecek misin?" sorusuna da, "Başakşehir ile başarılar kazanarak Avrupa'ya dönmek istiyorum" ifadesini kullandı.

ARDA'NIN ATLETİCO DÖNEMİ RÜYA GİBİYDİ

İmza töreninde, "Benim için çok özel bir imza. Atletico Madrid'e gittiğim günlerimi hatırlatıyor" diyen Arda'nın Madrid serüveni zaferlerle doluydu. Galatasaray'dan 2011 yazında gittiği Atletico'da kariyerinin en verimli dönemini geçirdi. Dört sezon formasını giydiği İspanyol ekibinde hocası Simeone'nin vazgeçilmezi olan Arda, birer kez UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa, İspanya Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu sevinci tattı, bir kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Arda, yeni kaptanı Emre Belözoğlu ile 2012- 2013 sezonunda Atletico Madrid'de yarım sezon birlikte oynamıştı.

EN ÇOK KAZANAN 3. İSİM

Başakşehir ile senede 4 milyon Euro maaş karşılığı anlaşan Arda Turan, ligin imza paraları dikkate alınmadığında maaş olarak en çok kazanan üçüncü ismi oldu. Van Persie'nin 4.9 milyon Euro ile zirvede olduğu ligde, Beşiktaşlı Negredo ise 4.35 milyon Euro ile ikinci sırada bulunuyor. Arda, ayrıca Nasri, Eto'o ve Valbuena gibi isimleri geride bıraktı.

TERİM'E YANIT: BENİM DE KİMSEYLE BİR SORUNUM YOK

Arda Turan'a basın mensupları imza töreninde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisine yönelik sözlerini hatırlattı. Fatih Terim önceki gün Antalya'da, "Vallahi kimseyle sorunum yok. Herkesin yolu açık olsun, Allah yardımcısı olsun" demişti. İşte Arda Turan'a bu sözler soruldu. Başakşehirli futbolcu şunları söyledi: "Benim de kimseyle sorunum yok, herkese başarılar dilemek istiyorum."

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Arda: "Şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Ligimizin kalitesini artıracaktır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün maç maç ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı bir final olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz."

GÜMÜŞDAĞ TEK TEK AÇIKLADI

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Bu sezon 2 milyon Euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro artı bonus alacak. Satın alma opsiyonu bizde. Barcelona'ya ödeme yapmadan Arda'nın bonservisinin yüzde 25'ine ortak olduk. Önümüzdeki yıl satılırsa yüzde 20, bir sonraki yıl satılırsa yüzde 25 bedel ödemek zorundalar. Şampiyon olursak Barcelona'ya 300 bin Euro vereceğiz. Biz şampiyonluğun bize geleceğine inanıyoruz."

DURSUN ÖZBEK'E YANIT GELDİ

?Gümüşdağ , Dursun Özbek'in Arda'nın ekonomik nedenlerle Başakşehir'i tercih ettiği yorumu için, "G.Saray'ın finansal problemleri var. Bizimse borcumuz yok. Şirket olduğumuz için hızlı karar alıp transferi hızla yapabiliyoruz" dedi.