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Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? oynayacak mı?

Barcelona'dan milli futbolcu 'ı transfer ederek büyük sükse yapan Medipol , evinde Giresunspor'u ağırlıyor. 'nda çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek karşılaşmada gözler yeni transfer Arda Turan'ın üzerinde olacak. İki takım arasında Giresun'da oynanan ilk maçı Giresunspor, 3-1 kazanmıştı. Başakşehir'in turu geçmesi için 2-0 ya da 3 farklı galip gelmesi gerekiyor. Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusunun yanıtı sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 17.1.2018 12:35
Başakşehir Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Turan oynayacak mı?

Emre Belözoğlu, Adebayor, Gael Clichy, , Visca gibi yıldızların yanına gibi bir kaliteyi transfer eden Medipol 'de tüm gözler Giresunspor karşılaşmasına çevrildi. Arda Turan'ı izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - karşılaşması bugün saat 18:00'da A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Giresunspor, ilk maçta Boubacar Dialiba, , Dmytro Korkishko'nun golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Başakşehir'in tek golü ise 'ten gelmişti.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için gol yemeden 2 gol atması gerekiyor. 2-0'lık skorun haricinde 4-2, 5-3 gibi skorlarda turu geçen taraf Giresunspor olacak. Eğer karşılaşma Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle biterse turu geçen taraf uzatmalarda belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: , Júnior Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, , Visca, Adebayor

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, , Çağlar Birinci, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Dodo, Dimitriadis, Fatih Atik, Dialiba, Korkishko, Maurice Dale

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