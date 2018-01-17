Başakşehir Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Turan oynayacak mı?

Emre Belözoğlu, Adebayor, Gael Clichy, Gökhan İnler, Visca gibi yıldızların yanına Arda Turan gibi bir kaliteyi transfer eden Medipol Başakşehir'de tüm gözler Giresunspor karşılaşmasına çevrildi. Arda Turan'ı izlemek isteyen futbolseverler Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtını merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor karşılaşması bugün saat 18:00'da A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Giresunspor, ilk maçta Boubacar Dialiba, Maurice Dale, Dmytro Korkishko'nun golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Başakşehir'in tek golü ise Mevlüt Erdinç'ten gelmişti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için gol yemeden 2 gol atması gerekiyor. 2-0'lık skorun haricinde 4-2, 5-3 gibi skorlarda turu geçen taraf Giresunspor olacak. Eğer karşılaşma Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle biterse turu geçen taraf uzatmalarda belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Júnior Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Kerim Frei, Visca, Adebayor

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Çağlar Birinci, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Dodo, Dimitriadis, Fatih Atik, Dialiba, Korkishko, Maurice Dale