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, 'u ağırlıyor

'de 18. hafta mücadelesinde , Aytemiz 'u konuk ediyor. Kasımpaşa-Alanyaspor'un canlı anlatımı ve tüm detaylarına Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.1.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 20:08
Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlıyor

'de ikinci yarı başlıyor. 18. haftanın ilk mücadelesinde sahasında Aytemiz 'u ağırlıyor. Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci devrenin 'gala' gecesinde İstanbul'da Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT:
YAYIN: BeIN SPORTS 1
SAKATLAR: Veigneau (Kasımpaşa) / Maniatis (Alanyaspor)
CEZALILAR: Vagner Love, Barış Başdaş (Alanya)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, Eduok
YEDEKLER: Eray, Burak, Hakan, Hasan, Ahmed, Abdullah, Neumayr, İlhan, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, Mbilla
YEDEKLER: Ufuk, Remy, Cenk Ahmet, Lazic, Berkan, Birol, Landel, Emre Nefiz, Taha, Lungu
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

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Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlıyor
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