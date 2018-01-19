Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. 18. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci devrenin 'gala' gecesinde İstanbul'da Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: BeIN SPORTS 1
SAKATLAR: Veigneau (Kasımpaşa) / Maniatis (Alanyaspor)
CEZALILAR: Vagner Love, Barış Başdaş (Alanya)
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, Eduok
YEDEKLER: Eray, Burak, Hakan, Hasan, Ahmed, Abdullah, Neumayr, İlhan, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, Mbilla
YEDEKLER: Ufuk, Remy, Cenk Ahmet, Lazic, Berkan, Birol, Landel, Emre Nefiz, Taha, Lungu
TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman