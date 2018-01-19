Kasımpaşa, Alanyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. 18. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci devrenin 'gala' gecesinde İstanbul'da Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SAKATLAR: Veigneau (Kasımpaşa) / Maniatis (Alanyaspor)

CEZALILAR: Vagner Love, Barış Başdaş (Alanya)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Murillo, Eduok

YEDEKLER: Eray, Burak, Hakan, Hasan, Ahmed, Abdullah, Neumayr, İlhan, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, Mbilla

YEDEKLER: Ufuk, Remy, Cenk Ahmet, Lazic, Berkan, Birol, Landel, Emre Nefiz, Taha, Lungu

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman