Kayseri tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Antalyaspor'u rövanşta deplasmanda 2-0 yendi. Kayserispor, yeni teknik adamı Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan ev sahibi önünde 30. dakikada William ve 80. dakikada Fernando Boldrin'in golleriyle sonuca gitti. Bu sezon Rumen teknik adamı Marius Sumidica ile büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Ligi ilk yarı sonunda beşinci sırada tamamlayan Kayserispor bu sonuçla adını son 8'e yazdırdığı kupada da iddiasını ortaya koydu.

'OYUNUMUZDAN ÇOK MUTLUYUM'

?Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. İyi bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Sumudica, karşılaşma boyunca oyunu kontrol ettiklerini ifade etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Kayserispor'un haklı bir galibiyet aldığını söyledi.