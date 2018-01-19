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Kayseri tam gaz

’in flaş ekibi olan sarı-kırmızılılar, ’u rövanş maçında da yenerek kupada çeyrek finale kaldı

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Kayseri tam gaz

'nda Kayserispor ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Antalyaspor'u rövanşta deplasmanda 2-0 yendi. Kayserispor, yeni teknik adamı Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan ev sahibi önünde 30. dakikada William ve 80. dakikada Fernando Boldrin'in golleriyle sonuca gitti. Bu sezon Rumen teknik adamı Marius Sumidica ile büyük bir çıkış yakalayan ve i ilk yarı sonunda beşinci sırada tamamlayan Kayserispor bu sonuçla adını son 8'e yazdırdığı kupada da iddiasını ortaya koydu.

'OYUNUMUZDAN ÇOK MUTLUYUM'
?Kayserispor Marius Sumudica, tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. İyi bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Sumudica, karşılaşma boyunca oyunu kontrol ettiklerini ifade etti. Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Kayserispor'un haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

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Kayseri tam gaz
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