Novak Konya kadrosunda

Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımından kadrosuna kattığı Çek futbolcu Filip Novak'ı dün Trabzon'a getirdi ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen yeni sol bek için Trabzonspor, 1 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-2018 futbol sezonu için 430 bin Euro, 2018-2019 futbol sezonu için 860 bin Euro, 2019-2020 futbol sezonu için de yine 860 bin Euro garanti ücret ödenecek. Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşen Novak ise hazır olduğunu ve Atiker Konyaspor maçında forma giyebileceğini söyledi. Çek futbolcunun bugün kafileyle birlikte Konya'ya gideceği öğrenildi.

FİLİP NOVAK KİMDİR?

Trabzonspor'un, Emmanuel Mas'ın yerine FC Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Filip Novak, hızıyla dikkat çeken bir oyuncu.

Ortalama üstü dripling becerisi olan Novak, 1.86 metrelik fiziğiyle duran top hücumu ve savunmasına da katkı yapabiliyor.

Sağ ayağını da iyi derecede kullanabilen solak oyuncunun en önemli özelliği ise dayanıklılığı ve temposu.

27 yaşındaki Novak, zaman zaman kademe hataları yapması ile de dikkat çekebiliyor.

Danimarka ekibi Midtjylland'ın banko oyuncusu olan Novak, bu sezon 16'sı lig olmak üzere çıktığı 21 maçta 4 gol attı.