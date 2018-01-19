Türkiye Kupası kura çekimi (Canlı)

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kuraya, Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katılıyor.
Kura çekimi başladı... İşte eşleşmeler...
ÇEYREK FİNAL
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe
YARI FİNAL
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.