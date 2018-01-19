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Ziraat Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekim Töreni Riva'da yapılıyor.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:20
Türkiye Kupası kura çekimi (Canlı)

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kuraya, Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katılıyor.

başladı... İşte eşleşmeler...

ÇEYREK FİNAL

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

YARI FİNAL

ASpor CANLI YAYIN

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Ziraat 'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

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Türkiye Kupası kura çekimi (Canlı)
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