Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi sona erdi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper lig'de 2 maça çıkan Robin van Persie, gol atamadı. Sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek olan Robin van Persie, o süreyi beklemeden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

FORMALARI SATIŞA ÇIKMIŞTI

Feyenoord, transferi resmi olarak duyurmasa da Robin van Persie'nin formalarını resmi ürünlerini sattığı mağazada satışa çıkarmıştı. (Habertürk)