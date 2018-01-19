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'nin sözleşmesi feshedildi

, Robin ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Giriş Tarihi: 19.1.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 14:57
Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi

'de Robin krizi sona erdi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper lig'de 2 maça çıkan Robin van Persie, gol atamadı. Sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek olan Robin van Persie, o süreyi beklemeden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

FORMALARI SATIŞA ÇIKMIŞTI

Feyenoord, transferi resmi olarak duyurmasa da Robin van Persie'nin formalarını resmi ürünlerini sattığı mağazada satışa çıkarmıştı. (Habertürk)

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Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi
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