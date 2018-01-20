Galatasaray, başkanını seçiyor (Canlı)

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı Başkanlık seçimi saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.



Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda 7494 oy kullanım hakkına sahip genel kurul üyesi, saat 10:00 ile 15:00 arasında sınıflardaki 18 sandıkta oy kullanabilecek. Başkan adaylarından Dursun Özbek "kırmızı", Mustafa Cengiz ise "sarı" renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray, başkanını seçiyor

88. yönetim kurulunun belirleneceği Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri şu şekilde:

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ



Başkan adayı: Dursun Aydın Özbek



Yönetim kurulu asıl üye adayları: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce



Yönetim kurulu yedek üye adayları: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral



Denetim kurulu asıl üye adayları: Cengiz Ergani, Selim Önen, Levent Yaz



Denetim kurulu yedek üye adayları: Tolga Erem, Ahmet Tirali, Coşkun Aras



Sicil kurulu asıl üye adayları: İ.Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu, Hakan Melek



Sicil kurul yedek üye adayları: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Jano Kasal



Disiplin kurulu asıl üye adayları: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol, Hakan Ünsaler



Disiplin kurulu yedek üye adayları: Mustafa Tanrıyar, Ahmet Kaya Kimyacı, Hakkı Derya Göbelek, Zafer Kural, Vedat Gürer

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ



Başkan adayı: Mustafa Cengiz



Yönetim kurulu asıl üye adayları: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz



Yönetim kurulu yedek üye adayları: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur



Denetim kurulu asıl üye adayları: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay



Denetim kurulu yedek üye adayları: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz



Sicil kurulu asıl üye adayları: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış



Sicil kurul yedek üye adayları: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy



Disiplin kurulu asıl üye adayları: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın



Disiplin kurulu yedek üye adayları: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül

MUSTAFA CENGİZ: "DOSTANE HAVAYI ELEŞTİREREK BOZULMASINI İSTEMİYORUM"



Galatasaray Başkan aday Mustafa Cengiz, eleştirilerini seçim sürecinde yaptığını belirterek, "Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Seçim hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısında başkan adaylarından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Seçimin sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Cengiz, "Galatasaray için 2.5 yılda görevde olan Dursun başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibiyle çalıştı, bizi bugünlere getirdi. Ben eleştirilerimi ifade ettim. Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Galatasaray'ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen bir karakteri olduğunun inancındayım. Ekip olarak Dursun Başkan, Ali Sami Yen, eski başkanlara teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY'IN YARINLARININ BUGÜNLERDEN GÜZEL OLMASINI DİLİYORUM"

Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Galatasaray'ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum" dedi.

Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a yakışan bir seçimin olmasının kulübün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Özbek, "Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray'ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yoğun olarak Galatasaray'ı yönetmeye aday olan başkanlar her yerde projelerini açıkladı. 2.5 senede Galatasaray'a yaptıklarımız malumunuz. Galatasaray'ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum. Galatasaray'da istikrar ve huzur olsun istiyorum. Seçimler rekabet içinde geçer. Bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz şimdi desteğinize ihtiyacım var" şeklinde konuştu.

MUSTAFA CENGİZ, OYUNU KULLANDI

Galatasaray başkan adaylarından Mustafa Cengiz, 8 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 15.00'de sona erecek. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz de oyunu kullandı. 8 numaralı sandıkta oy kullanan Cengiz, sarı pusulalı zarfı oy sandığına attı.

DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Galatasaray'da gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adaylarından Dursun Özbek oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özbek, "Bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Galatasaray'da gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Başkan adayı Dursun Özbek, 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hava şartlarının kötü olmasından korktuklarını söyleyen Özbek, "Ancak bugün gayet güzel güneşli bir hava var. Galatasaraylılar'ın gönülden katılacaklarına şüphem yok. Seçimin Galatasaray için en hayırlı neticeyi getirmesini diliyorum. Galatasaray'a hayırlı olsun. Seçim sonucunu kestirmek için şu anda çok erken. Katılım çok iyi. Saat 3, 4'e kadar çok iyi bir katılım olacak" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HUZURA İHTİYACI VAR"

Galatasaray'da seçimlerin yenilenme anlamına geldiğini de sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Bu seçim de böyledir. İleriye dönük projelerimiz var. Bu projelerde istikrarın kazanmasını istiyorum. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Huzur istiyoruz, buna da çok ihtiyaç var Galatasaray'da. Bütün Galatasaray ailesine bu seçim hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.