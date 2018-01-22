Messi & Suarez’e hayır demem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor galibiyeti sonrası renkli açıklamaları ile dikkat çekti... İşte satır başları:

Puan kaybına tahammülümüz olmayan bir maçtı. Daha fazla atak yapan, daha fazla oyuna hakim olan ve pozisyon bulan takımdık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz. Ama daha az pozisyon vermemiz gerekiyor.

Eto'o veya Vagner Love'ın transferlerine ilişkin benim bildiğim bir şey yok. Transferle ilgili takibi bizim başkan ve yönetimimiz yapıyor. Cenk gittiği için yerine bir oyuncu aldık, bir tane daha düşünüyoruz. Daha henüz neticelenmedi.



Transfer sorularının ısrarla sürmesi üzerine...

Transferle ilgili konuştum. Bana sormayın cevap alamazsınız. Oyuncu alma parayla ilgili... Lionel Messi'yi de Luis Suarez'i de alsa başkana 'hayır' demem. Dolayısıyla o da gündemde olabilir. Başkan gider alır, bakarsın gider alır hiç belli olmaz. İsim üzerinde durmak doğru değil.

Talisca zaten yetenekli oyuncu. Kazanma hırsı, hücumda etkinliği, rakipten top kazanma hırsı iyiydi. Sakatlanmasına rağmen yürekten oynadı. Tebrik ediyorum.

VİDA: ÇOK ZOR BİR LİGE GELDİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakat olan Pepe ve Tosic'in yerine savunma tandeminde yeni transfer Vida ile Medel'i tercih etti. Lisansı yetişmediği için kupada oynamayan ve dün ilk kez sahaya çıkan Vida karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İlk maçım olduğu için önemliydi. Ukrayna Ligi'ne göre zorluk derecesi daha zor bir ligdeyim. Umarım ilk sırayı alırız."

MEDEL: ANLAŞTIK

Beşiktaş defansında dün Vida ile görev yapan Medel yeni partneri ile anlaştıklarını belirtip şunları söyledi: "Yediğimiz gol dışında iyi bir ikili olduk. Bireysel olarak iyi hissediyorum önemli olan takım."

GOLCÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

?Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil golcü transferi için şunları söyledi: "Başkanımız ve arkadaşlarımız ciddi bir şekilde çalışıyor. Yurt içi ve yurt dışı ayrımımız yok. Golcüye ihtiyacımız var."

OĞUZHAN SİNİRLENDİ

Dakikalar 69'u gösterdiğinde yerini Tolgay'a bırakan Oğuzhan Özyakup, kulübeye bir hayli sinirli geldi. El kol hareketleriyle bir şeylere isyan eden tecrübeli oyuncu bir süre kendi kendine söylendi.