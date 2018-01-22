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imzayı attı

Robin van Perise, ile resmi sözleşmeye imza attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 12:53
Robin van Persie imzayı attı

ile yollarını ayıran Robin van Perise, ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza attı. Hollandalı futbolcu altyapısında yetişip 2002'de profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord ile De Kuip'te düzenlenen tören ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Robin van Perise imza töreninin ardından 32 numaralı forma ile poz verdi.

Feyenoord Futbol Direktörü Direktörü Martin van Geel, Robin van Perise'nin takıma katılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, tecrübesi ve nitelikleri ile ekip için çok değerli bir oyuncu olduğunu söyledi.

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Robin van Persie imzayı attı
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