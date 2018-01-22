Yeniden doğuş

Fenerbahçe'de Göztepe maçının kahramanlarından olan Jose Fernandao'nun dönüşü ders gibi... Geçen sezon kolu kırılan ve zor bir ameliyat geçiren Brezilyalı oyuncu, yaşadıklarının ardından hem fiziksel hem mental olarak adeta dibi gördü. Devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Temmuz ayından itibaren kondisyoner Fatih Yıldız ile çalışmaya başlaması, Fernandao'yu hayata ve futbola döndürdü. Brezilyalı oyuncu, bu çalışmalara başlamadan önce tam 111 kiloydu ve futbolu kafasında neredeyse bitirmişti. Tek hedefi Brezilya'ya dönerek futbola ülkesinde nokta koymaktı.

HIZLA KİLO VERİNCE, MORALİ DÜZELDİ

Fernandao yaptığı çalışmalar sonrasında hem kilo vermeye hem de eski gücüne gelmeye başladı. Hızla kilo verişi, onu mental olarak da iyi duruma getirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, "Senden daha iyisini bulmak kolay değil. Bu yüzden takımda kalmanı ve Antalya'ya bizimle gelmeni istiyorum" sözleri de doping etkisi yaptı. 96 kilo olan ve fit bir görüntüye kavuşan Fernandao, Süper Lig'de 310 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkarken, 317 günlük gol orucunu da bozdu.

ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ

F.bahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, maç sonunda uzatmalarda gelen gol için, "Bu goller şampiyonluk alametidir. Şampiyon olduğumuz 2013-14 sezonunda da son dakikalarda çok maç kazanmıştık. Bu goller hem takıma moral olarak doping etkisi yapar. hem de rakiplerin moralini bozar. İnşallah sonu mutlu biter, şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

BAŞAKŞEHİR'E BELKİ

Giuliano'nun Göztepe maçında omzundan sakatlanması F.Bahçe'de keyifleri kaçırdı. Brezilyalı'nın kolunun 10 gün askıda kalacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu, Trabzonspor ve G.Birliği maçlarında kesin olarak yok. Başakşehir karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

TARAFTAR HAKLI

Tribünlerin ıslıkladığı Dirar'a yönetim ve hocası destek çıktı. Ancak o, "Haklılardı" diyerek özeleştiri yaptı. Fenerbahçe taraftarı Göztepe maçında performansını beğenmediği Dirar'ı ıslıkla protesto etti ancak Faslı oyuncu, galibiyeti getiren goldeki ortasıyla 3 puanda büyük pay sahibi olan isimdi. Dirar soyunma odasında ilgi odağı oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman oyuncusuna moral verip, "Tepkilere aldırma. Sen karakterinle bu takımın en büyük destekçisisin" dedi. Yöneticiler Mahmut Uslu ile Ali Yıldırım da Dirar'a, "Senin arkandayız" diyerek eleştirilere kulak asmamasını istedi. Faslı oyuncu ise gösterilen ilgiye özeleştiri ile yanıt verdi: "Taraftara kızgın değilim. Beni protesto etme gerekçeleri haklıydı çünkü gerçekten bu maçta çok iyi değildim. Ben de kendimi beğenmedim."