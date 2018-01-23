Göze geldi

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Atiker Konyaspor maçında bordo- mavili takımın iki golünü birden atan yıldız futbolcunun zaman zaman kasığını tuttuğu gözlenmişti. Maç sonrası yapılan kontrollerde kasığında yırtıktan şüphe duyulan Burak Yılmaz'ın kesin durumu MR'da ortaya çıkacak. Teknik heyet ise Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe maçında mutlaka sahada olmasını istiyor.

KRALIN TEK RAKİBİ MUHAMMED SALAH

Öte yandan son 7 haftada 9 gole imza atan Burak Yılmaz, Avrupa'da sezon başında transfer edilen oyuncular arasında en fazla gol atan ikinci isim oldu. Yeni transferler arasında en çok gol atan Liverpool'dan Muhammed Salah olurken, Burak Yılmaz oynadığı 15 maçta attığı 16 gol ile 1.07 gol ortalamasına ulaştı. İlk yarıda sakatlığı sebebiyle 3 maçta oynayamayan, bir maçı da yarıda bırakan Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken, 79 dakikaya bir gol sığdırdı. Golcü futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezon 18 haftada attığı 15 golü de geride bırakmayı başardı.

KADERİ TRANSFERE BAĞLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakılan Bongonda cephesinde ilginç gelişmeler var. Sosyal medya hesabından bordo-mavi renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken Belçikalı futbolcu, ardından Trabzon'a geri döndüğüne dair mesajlar atmıştı. Ülkesinde kulüp bulamadığı için takımda kalmak isteyen Bongonda'nın geleceği ise yapılacak kanat oyuncusu transferine bağlı. Eğer istediği transfer gerçekleşmezse, Rıza Çalımbay'ın Bongonda konusunda son bir kez yönetimle görüşüp, kesin kararını vereceği belirtildi.

BURAK'TAN TEPKİ

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transferlerle ilgili yönetime rest çektiği haberlerine tepki gösterip, "Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylediğim iddia edilen sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim değil. Bu haber ve haberi yapan yalancıdır" dedi.