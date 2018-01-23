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'ın 'a inde sıcak gelişme!

Aytemiz 'un golcüsü 'ın 'a iyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 15:29
Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferinde sıcak gelişme!

A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın haberine göre; dün akşam geç saatlerde Alanya'da lı yöneticiler ile lu yöneticiler, Vagner Love'ın i için bir araya geldi. Dün akşamki görüşmelerden sonra bugün öğle saatlerinde de Alanyaspor tesislerinde iki kulübün yöneticilerinin tekrardan bir araya geldiği ve pazarlığa devam ettikleri öğrenildi. Transferin bitmesi için ufak pürüzlerin kaldığı gelen haberler arasında.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 5 milyon euro. Beşiktaş Yönetimi, pazarlıklarla bu fiyatı indirmek ve takas yoluyla bir futbolcuyu Alanyaspor'a vermek için görüşmelerine devam ediyor.

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Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferinde sıcak gelişme!
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