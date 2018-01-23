Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferinde sıcak gelişme!

A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın haberine göre; dün akşam geç saatlerde Alanya'da Beşiktaşlı yöneticiler ile Alanyasporlu yöneticiler, Vagner Love'ın transferi için bir araya geldi. Dün akşamki görüşmelerden sonra bugün öğle saatlerinde de Alanyaspor tesislerinde iki kulübün yöneticilerinin tekrardan bir araya geldiği ve pazarlığa devam ettikleri öğrenildi. Transferin bitmesi için ufak pürüzlerin kaldığı gelen haberler arasında.

33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 5 milyon euro. Beşiktaş Yönetimi, pazarlıklarla bu fiyatı indirmek ve takas yoluyla bir futbolcuyu Alanyaspor'a vermek için görüşmelerine devam ediyor.