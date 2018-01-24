Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzon’da, Fenerbahçe maçının biletleri ilk gün tükendi

’da, maçının biletleri ilk gün tükendi

’un hafta sonu karşılaşacağı maçının biletleri satışa çıktığı ilk gün tükendi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 12:26
Trabzon’da, Fenerbahçe maçının biletleri ilk gün tükendi

Konuyla ilgili Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, maçına gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür edildi.
Biletlerin kısa sürede tükendiğinin duyurulduğu açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Biletlerimiz kısa sürede tükenmiş olup, devam eden talep nedeniyle bilet ve kombine devriyle ilgili bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bilet veya kombinesi olup maça gelemeyecek taraftarlarımız koltuklarını kulübümüze devredebileceklerdir. Bu işlem için taraftarlarımızın,

ttp://www.passolig.com.tr adresinden üyelik bilgilerini girdikten sonra kombinelerim sekmesinde yer alan alt menüdeki "kombine kulübe devir" sekmesini tıklamaları yeterlidir. Sahip oldukları koltuk bu şekilde yeniden satışa çıkmış olacaktır. İlgili koltuk bedelinin tamamı kulübümüze aktarılacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da, Fenerbahçe maçının biletleri ilk gün tükendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN