Euro 2020 için buz gibi kura

UEFA'nın hazırlık maçlarının yerine getirdiği ve 4 Avrupa Şampiyonası biletini üzerinden vereceği yeni turnuvası Uluslar Ligi, resmi olarak ilk adımı attı. Milli takım performanslarına göre liglerin belirlendiği sistemde Türkiye, B Ligi'nde yer alıyordu. Kura çekimini Çek Cumhuriyeti'nin eski milli sporcularından Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Türkiye, 2. Gruba düşerken, rakipleri İsveç ve Rusya oldu. Maçlarda ilk düdükler, 6 Eylül 2018 tarihinde çalacak.

SAVAŞ HALİ GRUBA YANSIDI

Smicer'in kura çekiminde ilginç bir durum yaşandı. İlk torbadaki Rusya, öncelikle Ukrayna'nın yer aldığı 1. Grup'a düştü. Salonda şaşkınlık yaşanırken, yetkililer, alınan karar gereği aralarında savaş olan iki ülkenin eşleşemeyeceğini belirterek, Ruslar'ı otomatik olarak bizim grubumuza atadı. Takımlar gruplarını lider bitirirse, bir üst lige terfi edecek ve Avrupa Şampiyonası'na verilecek 4 bilet için play-off şansı kazanacak.

KÜME ÇIKMA VE DÜŞME VAR

Türkiye, grubunu lider bitirirse B Ligi'ndeki diğer 3 birinciyle play-off oynayacak. İşin ilginç tarafı sistemde küme düşme olması... Türkiye; İsveç ve Rusya'nın gerisinde kalıp sonuncu olursa küme düşecek ve sonraki turnuvada C Ligi'nde oynayacak. Grup ikincisi olursa B Ligi'nde kalacak. Turnuvada final kuraları, 2018 Aralık'ın başında çekilecek. Dörtlü finalleri kazanan 4 ülke, EURO 2020'ye gidecek.

LUCESCU: İKİSİ DE ZOR RAKİP

Kura çekimine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF yöneticileri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı. Rumen hoca, "İki zor takımla eşleştik. İsveç şampiyonalara düzenli katılıyor. Ancak Türkiye onlara karşı son yıllarda iyi sonuçlar alıyor" derken, Arda Turan'ın futbola dönmesine de sevindiğini söyledi.

METİN TEKİN DİYOR Kİ

UEFA'nın bu ligi, hazırlık maçlarının yerine düşünmesi çok mantıklı olmuş. Skoru herhangi sonuç doğurmayan hazırlık maçları yerine sonunda Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandıran bu lig, ülkelerin rekabetini arttıracaktır. İlk kez uygulanacağı için soru işaretleri olabilir ama ben olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum.