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- maçı 'ın

Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü oynanacak olan - maçının hakemi oldu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:39
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Ali Palabıyık'ın

Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

19.00 -:

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Ali Palabıyık'ın
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