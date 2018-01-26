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Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı

'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, 40 gün sonra takımla çalışmalara başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 20:19
Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı

Antalyaspor, 'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenmana, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o da katıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık 2017'de 'da oynanan maçında sakatlandığı için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Eto'o, 40 gün sonra lu oyuncularla idman yaptı.

Öte yandan, Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Hakan Özmert de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

ekibinin, yarınki son çalışmasının ardından öğleden sonra uçakla 'e gideceği, oradan da kara yoluyla Akhisar'a geçeceği bildirildi.

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Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı
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