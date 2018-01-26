İyi ki Beşiktaş’a gidiyorum Siyah-beyazlıların bonservisine 3.2 milyon Euro ödeyeceği Vagner Love, “Kariyerimde yedi önemli kupa var. Amacım Türkiye’nin en başarılı ve en büyük kulübünde bu sayıyı daha da yükseltmek” diye konuştu

Giriş Tarihi: 26.1.2018