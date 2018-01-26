Transfer komitesi başkanı Umut Güner
'in yürüttüğü görüşmeler sonrası Aytemiz Alanyaspor'un gol kralı Vagner Love'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, bu transfer için 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Oyuncuyla da 1 yılı opsiyonlu, 2.5 senelik
sözleşme yapılacak. Sezon başına 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret alacak olan Love, pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından, "İyi ki Beşiktaş'a gidiyorum"
diyerek mutluluğunu dile getirdi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde yedi önemli kupa var. Amacım Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübünde bu sayıyı daha da yükseltmek" ifadelerini kullandı. Vagner Love, Corinthians'la 1 Brezilya Ligi, CSKA Moskova ile 3 Rusya Ligi ve 1 kez UEFA Kupası, Brezilya Milli Takımı ile de 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı. BAŞARILARLA DOLU CV
Palmeiras'ın altyapısında başladı ve profesyonel oldu.
İki ayağını etkili kullanan golcü, ihtiyaç duyulursa 10 numaraya geçebiliyor.
Palmeiras, CSKA Moskova, Flamengo, Shandong, Corinthians ve Monaco'da oynadı.
Bonservisi için 29.85 milyon Euro ödendi.
2007-2008'de CSKA ile Rusya Ligi'nde geçen sezon ise Alanyaspor ile Süper Lig'de gol krallığı tacını taktı.
Kulüp kariyerinde 446 maçta, 228 gol ve 82 asiste imza attı.
Brezilya Milli Takımı adına ise 25 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. ALANYA KARİYERİ
44 MAÇ 34
GOL 6
ASİST 13
SARI KART SABAH DUYURMUŞTU
Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldız golcüsü Vagner Love ile kesin anlaşmaya vardığını SA BAH okuyucuları dün öğrenmişti.
Uğur ÇEM