Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Demba Ba salı günü imzayı atacak

salı günü imzayı atacak

'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen , anlaşma sağladığı eski Beşiktaşlı golcü ile salı günü sözleşme imzalayacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 13:19
Demba Ba salı günü imzayı atacak

Başkan Vekili Talat Papatya, Senegalli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladıklarını belirterek, "Demba Ba bugün Kayserispor ile Bornova Stadı'nda oynayacağımız maçı izleyecek. Ardından Fransa'ya gidip, salı de günü İzmir'e gelecek. Kendisiyle salı günü sözleşme imzalamayı planlıyoruz" dedi.

Çin'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken 2016 yazında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolüne gireceğini de sözlerine ekleyen Papatya, "İlk raporlara göre sağlık durumu gayet iyi, kendisinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Demba Ba ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Kendisi çok düzgün bir karakter" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United, New Castle United ve Chelsea formaları da giydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Demba Ba salı günü imzayı atacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN