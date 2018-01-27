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taraftarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek

taraftarları, Stadyumu’ndaki Osmanlıspor maçında Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek pankartları açtı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 20:16
Galatasaray taraftarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek

'in 19. haftasında Stadyumu'nda oynanan -Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve askerleri unutmadı. Taraftarlar, 'Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız', 'Zeytindalı Harekatı Onurumuzdur', 'Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Bin yıl önce birleşti bedenler, ayırmaya hanginizin gücü yeter?' pankartları açarak desteklerini gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca teröre lanet sloganları da attı.

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Galatasaray taraftarından Zeytin Dalı Harekatı’na destek
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