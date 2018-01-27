Şekip Mosturoğlu'nda Ali Koç'a sert sözler

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Huzurevi projesiyle sözlerine başlayan Mosturoğlu, "Öncelikle huzurevi projesinin hayata geçirilmiş olması yönetici olarak beni gururlandırıyor, Fenerbahçeli olarak da geleceğe yönelik umutlandırıyor. Bu formaya karşılıksız hizmet etmiş kişiler var. Bu insanlar için ne yapsak az. Vefa arayanlar, 100 milyon TL para kazanan futbolcularda değil, bütün nesilleri Fenerbahçeli yapan bu insanlarda aramalı" ifadelerini kullandı.