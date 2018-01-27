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Asbaşkanı , ’un iddiaları karşılığında, Koç’a destek veren sponsorlu sosyal medya hesapları olduğunu belirtirken, kulüp çalışanlarının oy kullanması için yapılan tüzük değişikliğinde Ali Koç’un da oy kullandığını ifade etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 14:43
Şekip Mosturoğlu'nda Ali Koç'a sert sözler

Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan konuşmalara cevap verdi. Huzurevi projesiyle sözlerine başlayan Mosturoğlu, "Öncelikle huzurevi projesinin hayata geçirilmiş olması yönetici olarak beni gururlandırıyor, Fenerbahçeli olarak da geleceğe yönelik umutlandırıyor. Bu formaya karşılıksız hizmet etmiş kişiler var. Bu insanlar için ne yapsak az. Vefa arayanlar, 100 milyon TL para kazanan futbolcularda değil, bütün nesilleri Fenerbahçeli yapan bu insanlarda aramalı" ifadelerini kullandı.

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Şekip Mosturoğlu'nda Ali Koç'a sert sözler
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