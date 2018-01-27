Tosic aşkı alevlendi!

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Dusko Tosic yeniden gündeme geldi. Bordomavililer, Beşiktaş'ın Vida'yı almasının ardından, Sırp stoper için nabız yokladı. Ancak Şenol Güneş'in alternatifli bir kadro istediği, bu nedenle de Tosic'in takımından ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi. Bu arada tecrübeli savunmacının menajeri de Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilendiğini ve bir görüşme yapıldığını söyledi.

YÖNETİMDEN ÖDEME VE PRİM DOPİNGİ

Fenerbah çe maçı öncesi, takımın motivasyonunu yukarı çekmek isteyen Trabzonspor yönetimi, oyuncuların alacaklarının bir bölümünü ödeme kararı aldı. Bordo-mavili idarecilerin ayrıca Fenerbahçe galibiyetine yüksek bir prim vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

BURAK: BU ATMOSFERDE KARŞIMIZDA DURAMAZLAR

Fenerbahçe maçında iğneyle oynaması beklenen Burak Yılmaz, dev karşılaşmaya büyük ilgi gösteren bordomavili taraftarların takımı ateşleyeceğini söyledi. Burak, "Bu atmosferde kimse karşımızda duramaz. Taraftarımızın takımı 90 dakika boyunca destekleyeceğine ve bizimle birlikte kazanmak için mücadele edeceğine inancımız tam. Biz futbolcular, sahadaki sorumluluğumuzun farkındayız, tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.