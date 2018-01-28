Galatasaray'da Umar Aminu bombası! Ndiaye'nin yerine geliyor...

Forvet hattında takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim Ndiaye'den sonra Osmanlıspor'un bir yıldızına daha kancayı taktı. Önceki akşam oynanan Galatasaray-Osmanlıspor maçında da Aminu'yu takipte olan Galatasaray yönetimi, maçtan önce Osmanlıspor yöneticileri ile bir araya geldiler.

Nijeryalı yıldız için nabız yoklayan Galatasaray, Aminu'nun orta sahada da görev alabilmesinden dolayı Ndiaye'nin boşluğunu da bu şekilde doldurmayı planlıyor.

Badou Ndiaye'nin bir diğer alternatifi olarak ise Gremio forması giyen Ramiro Benetti ismi konuşuluyor.