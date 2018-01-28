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'da bombası! Ndiaye'nin yerine geliyor...

, Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra 'un başka bir yıldızına daha kancayı taktı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da ilk aday ...

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 18:17
Galatasaray'da Umar Aminu bombası! Ndiaye'nin yerine geliyor...

Forvet hattında takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim Ndiaye'den sonra 'un bir yıldızına daha kancayı taktı. Önceki akşam oynanan -Osmanlıspor maçında da Aminu'yu takipte olan Galatasaray yönetimi, maçtan önce Osmanlıspor yöneticileri ile bir araya geldiler.

Nijeryalı yıldız için nabız yoklayan Galatasaray, Aminu'nun orta sahada da görev alabilmesinden dolayı Ndiaye'nin boşluğunu da bu şekilde doldurmayı planlıyor.

Badou Ndiaye'nin bir diğer alternatifi olarak ise Gremio forması giyen Ramiro Benetti ismi konuşuluyor.

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Galatasaray'da Umar Aminu bombası! Ndiaye'nin yerine geliyor...
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