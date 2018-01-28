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derbisinde farklı skor

TFF 1. Lig'de , 'u 4-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 19:45
Gaziantep derbisinde farklı skor
Gaziantepspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 4

Stat:

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Gökhan Barcın

: Selçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Serhan Yılmaz (Dk. 46 Erdal Ahmet Özdemir), Yunus Şencay, İbrahim Halil Keser (Dk. 52 Gökhan Çamur), Hüseyin Polat, İlker Günaslan, Oktay Aydın, Mehmet Kasım Doğala (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem

: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson, Adama, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan (Dk. 69 Tugay Kaçar), Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 80 Muhammet Himmet Ertürk), Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 63 Webo), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 5 Adama, Dk. 39 Gökhan Alsan, Dk. 61. Özgür Can Özcan, Dk. 90 Webo (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Dk. 57 Oktay Aydın (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Okan Derici, Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 48 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

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Gaziantep derbisinde farklı skor
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