Son dakika: Vagner Love'dan flaş açıklama!

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere olan Vagner Love, İnstagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Love Alanyaspor Başkanı ile ilgili açıklamada bulunduğu paylaşım kısa sürede çok fazla yorum aldı.
Giriş Tarihi: 27.1.2018 23:27Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 02:11
Love, "Alanyaspor'un başkanı tekrar vaadini yerine getirmedi ve benim geçmişten kalan alacaklarımı ödemek istemedi. Umarım sözleşmenin gereklerini yerine getirir, aksi takdirde görüşmelerimiz sona erer" ifadelerini kullandı.