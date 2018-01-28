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Son dakika: 'dan flaş açıklama!

'dan 'a transferi gerçekleşmek üzere olan , İnstagram hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Love Alanyaspor Başkanı ile ilgili açıklamada bulunduğu paylaşım kısa sürede çok fazla yorum aldı.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 02:11
Son dakika: Vagner Love'dan flaş açıklama!

Love, "'un başkanı tekrar vaadini yerine getirmedi ve benim geçmişten kalan alacaklarımı ödemek istemedi. Umarım sözleşmenin gereklerini yerine getirir, aksi takdirde görüşmelerimiz sona erer" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Vagner Love'dan flaş açıklama!
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