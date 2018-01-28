Son dakika: Vagner Love'dan flaş açıklama!

Love, "Alanyaspor'un başkanı tekrar vaadini yerine getirmedi ve benim geçmişten kalan alacaklarımı ödemek istemedi. Umarım sözleşmenin gereklerini yerine getirir, aksi takdirde görüşmelerimiz sona erer" ifadelerini kullandı.

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