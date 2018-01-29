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, Mitrovic'i 'e kiraladı

'ın savunma oyuncusu sezon sonuna kadar Belçika takımı 'e kiralandı.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 13:37
Beşiktaş, Mitrovic'i Club Brugge'e kiraladı

, Mitrovic'i, sezon sonuna kadar 'e kiraladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu da Brugge'de.

TRANSFERİN DETAYLARI ŞÖYLE:

400 bin Euro + 100 bin Euro kiralama bedeli. 4,5 milyon Euro + 500 bin Euro satın alma opsiyonu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu 'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır."

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Beşiktaş, Mitrovic'i Club Brugge'e kiraladı
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