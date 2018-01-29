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, Stuttgart’ın teknik direktörü oldu

(Bundesliga) takımlarından Stuttgart’ın yeni teknik direktörü oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 19:32
Tayfun Korkut, Stuttgart’ın teknik direktörü oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Korkut ile 2018-19 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Korkut'un yarın kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını yöneteceği kaydedildi.

Korkut, futbol kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da Real Sociedad, Almanya'da Hoffenheim ve Stuttgart'ın genç takımlarını çalıştırdı.

2012'den sonra 'nda antrenörlük yapan Korkut, sonrasında Almanya'da Hannover 96, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğünü yaptı.

Bundesliga'da son 7 maçta 6 mağlubiyet alan Stuttgart, dün teknik direktörü Hannes Wolf'un görevine son vermişti.

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Tayfun Korkut, Stuttgart’ın teknik direktörü oldu
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