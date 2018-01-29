Tek derdi Rusya!

Galatasaray
'da Ndiaye'nin Ada'ya gitmesi artık an meselesi.. Transfer
için Ndiaye'nin menajeri William'a yetkiyi veren Stoke City
, hafta içinde G.Saray'a 16 milyon Euro'luk resmi teklifini yazılı olarak iletti. Fatih Terim'in muhalefetine rağmen, oyuncunun diretmesi üzerine görüşmeler başladı. Sarıkırmızılı kulüp önce 'Evet' dese de son anda sözleşmeye 2 milyon Euro'luk bonus maddesi ekletmeye çalışıyor. Oyuncu ile her konuda anlaşan Stoke cephesi ise "Biz Premier Lig kulübüyüz. Anlaşmayı bozmayız"
diyerek teklifini değiştirmeye yanaşmıyor. 1 MİLYON EURO'YU BIRAKMAYA HAZIR!..
Galatasaray'da 2.75 milyon Euro kazanan Badou Ndiaye'nin bu paranın daha azına İngiltere'ye gitmek istemesinin nedeni de ortaya çıktı. Galatasaray'daki 1 milyon Euro'yu bulan alacağını bırakmaya hazır olan
Senegalli yıldız futbolcu, sezonun ikinci yarısında Premier Lig
'de boy göstermesi halinde bu yaz Rusya
'da düzenlenecek olan Dünya Kupası
'nda ilk 11'de oynayacağına inanıyor. Bu nedenle de ısrarla Türkiye'den ayrılarak Ada'da kendini göstermenin hesaplarını yapıyor. SENEGAL FORMASINI DÜŞÜNÜYOR
3 sezondur harikalar yaratmasına rağmen, Senegal'de ilk 11'e sürekli giremediğine vurgu yapan Ndiaye, "Eğer Stoke City'ye gider ve kendimi gösterirsem, Dünya Kupası'nda alacağım dakikalar artar. Bu benim kariyerim için çok önemli"
dediği öğrenildi. Senegal, Afrika elemelerinden Rusya biletini kaparken, Ndiaye 6 grup maçında 3 kez 11'e girebildi. Bugün bu transferle ilgili önemli gelişmeler olabilir. TÜRKİYE'DE 19 GOL, 9 ASİST
Ağustos 2015'te Norveç kulübü Bodo Glimt'ten Osmanlıspor'a 350 bin Euro'ya transfer olan Badou Ndiaye, Başkent ekibinde 77 maçta 18 gol attı, 7 asist yaptı. Bu performansı ile dikkat çeken Senegalli, Temmuz 2017'de ise 7.5 milyon Euro'ya Osmanlıspor'dan Galatasaray'a geldi. 27 yaşındaki Ndiaye, sarı-kırmızılı takımda ise 16 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.