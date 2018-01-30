CANLI| Beşiktaş - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ

GOL

Mustafa Pektem 21'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Serkan Çınar yönetiyor. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan.

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Vida, Caner, Necip, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YEDEKLER: Fabri, Utku, Adriano, Pepe, Fatih, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Vagner Love



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan, Jailton

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulundu.

Transferi süreci dün tamamlanan Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla samimi diyalogları dikkati çekti. Love'a taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple yarın sözleşme imzalayacak Kanadalı oyuncu Cyle Larin ise mücadeleyi tribünden takip etti.

- GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroda rotasyon yaptı.

Kalede Tolga Zengin'e şans veren Güneş, yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'i defansın göbeğinde oynatırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de savunmanın kenarlarında görevlendirdi.

Adriano, Pepe, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Fabricio gibi as isimleri yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, orta sahanın merkezinde Tolgay Arslan ve Necip Uysal'a forma verirken, hücum hattını Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo'dan oluşturdu.

- KUPA MAÇINA FAZLA İLGİ YOK

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçına fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar mücadeleyi takip etti.