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'a icra şoku!

TFF 1'inci Lig'de maddi sıkıntılarından kurtulamayan , icra şokuyla sarsıldı. Kulüpten alacaklarını tahsil edemeyen eski personel, icra yoluyla elektronik eşyalara el koydurdu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 13:36
Grandmedical Manisaspor'a icra şoku!

Sabah saatlerinde 19 Mayıs Stadı'na polis eşliğinde gelen icra memurları, binada hiçbir yöneticinin olmamasına rağmen işlemleri başlattı. İcra memurları kulüpteki bilgisayarlara, yazıcılara ve laptoplara el koyarak eşyaları kamyonete yükletti.

Başkan Abdullah Mergen ise memurlara telefon ederek icrayı durdurdu. Kulüpte bekleyen icra memurları daha sonra bir yöneticinin zarf içinde para getirmesinin ardından binadan ayrıldı ve kamyonete yüklenen eşyalar yerine konuldu. Personelin kulüpten yaklaşık 100 bin TL alacağı olduğu ve bu nedenle icra işlemini başlattığı ifade edildi.

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Grandmedical Manisaspor'a icra şoku!
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