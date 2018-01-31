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’ye futboldan men

Köln’de Türkiye aleyhine yapılacak miting için video yoluyla terör örgütünün reklamını yapan oyuncuya 3.5 yıl ceza verdi. Ceza 3 yılı aştığı için oyuncu lisansı iptal edildi

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Deniz Naki’ye futboldan men
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, oyuncusu 'yi ömür boyu futboldan men etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in 28 yaşındaki oyuncusuna, 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda' nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezası verildi. Cezanın, 3 yılı aşması nedeniyle Deniz Naki'nin lisansı iptal edildi. Adı geçen futbolcu, geçtiğimiz hafta yayımladığı video ile; Türkiye'nin Afrin'deki bölücü örgüte yönelik operasyonunu protesto eylemine katılım çağrısı yapmıştı. Bir süredir Almanya'da yaşayan Deniz Naki bu paylaşımı sonrası gerek Türkiye'den gerekse yurt dışında yaşayan Türkler'den büyük tepki görmüştü.
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Deniz Naki’ye futboldan men
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