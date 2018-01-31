Deniz Naki’ye futboldan men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler
oyuncusu Deniz Naki
'yi ömür boyu futboldan men etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in 28 yaşındaki oyuncusuna, 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda'
nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezası verildi. Cezanın, 3 yılı aşması nedeniyle Deniz Naki'nin lisansı iptal edildi. Adı geçen futbolcu, geçtiğimiz hafta yayımladığı video ile; Türkiye'nin Afrin'deki bölücü örgüte yönelik operasyonunu protesto eylemine katılım çağrısı yapmıştı. Bir süredir Almanya'da yaşayan Deniz Naki bu paylaşımı sonrası gerek Türkiye'den gerekse yurt dışında yaşayan Türkler'den büyük tepki görmüştü.