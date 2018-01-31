İsmail Aissati, Denizlispor’da

Balıkesirspor Baltok'un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati ailevi sorunları nedeni ile Balıkesirspor Baltok'tan 60 bin Euro karşılığında transferin son gününde Denizlispor'a transfer oldu.

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Balıkesirspor Taraftarlar Derneğinin Afrin'de operasyonda bulunan Mehmetçik için yaptığı pilav ayran hayrında gazetecilere İsmail Aissati'nin Denizlispor'a transfer olduğunu belirterek, "Kendisi ailevi sorunlarını ileri sürerek ayrılmak istediğini kulübe iletti. Aissati Denizlispor ile anlaştığını öğrendik. Aissati'nin kulüple ilişkisi kesildi. Anlaşma yapmak üzere Denizli'ye hareket etti. Aissati'nin sözleşmesinde yurt dışından bir takıma gitmesi halinde 50 bin euro, yurt içi transferinde 60 bin euro şartı vardı. Kendisine Denisllispor'da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.