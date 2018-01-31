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TFF.1.Lig takımlarından Baltok’un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu ailevi sorunlarını ileri sürerek sözleşmesini fesih ederek 60 bin euro karşılığında ’a oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 13:58
İsmail Aissati, Denizlispor’da

Baltok'un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu ailevi sorunları nedeni ile Balıkesirspor Baltok'tan 60 bin Euro karşılığında in son gününde 'a transfer oldu.

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk, Balıkesirspor Taraftarlar Derneğinin Afrin'de operasyonda bulunan Mehmetçik için yaptığı pilav ayran hayrında gazetecilere İsmail Aissati'nin spor'a transfer olduğunu belirterek, "Kendisi ailevi sorunlarını ileri sürerek ayrılmak istediğini kulübe iletti. Aissati Denizlispor ile anlaştığını öğrendik. Aissati'nin kulüple ilişkisi kesildi. Anlaşma yapmak üzere Denizli'ye hareket etti. Aissati'nin sözleşmesinde yurt dışından bir takıma gitmesi halinde 50 bin euro, yurt içi transferinde 60 bin euro şartı vardı. Kendisine Denisllispor'da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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İsmail Aissati, Denizlispor’da
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