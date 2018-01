Van Persie’nin boşluğunu Valbuena doldurdu!

BUGÜN NELER OLDU

Aykut hocanın ikinci yarı için planlarında 11-13 puan kaybı var. Dediği gibi Trabzon 'da sadece 2'si gitti. Şu bir gerçek ki bu deplasmanı hiçbir takım 'kazanırım' diye hesaplayamaz. Fenerbahçe çok istedi, çok baskı yaptı, istediği pozisyonları da buldu ama sınırlı becerili oyuncuları nedeniyle eşiği geçemedi. Her takım puan kaybedecek, detaylar önemli. Çünkü rakiplerinize yenildiğinizde 6 puan kaybediyorsunuz. Zirvedeki takımların birbirleriyle olan maçları şampiyonluk yarışını belirleyecek.Eksikleri ve sıkıntıları olduğu gerçek Fenerbahçe'nin.... Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi ama Trabzon'dan kazanarak dönse önemli avantaj sağlardı. Beşiktaş Galatasaray ve Başakşehir kazandı. Siz de 3 puanı cebinize koyacaktınız. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Bir kere iç huzuru yok takımın. Sürekli Kocaman- Valbuena tartışması var gündemde. Bir ara da Van Persie olayı vardı. Allah'tan o gitti ve gündemden düştü. Hatta Ozan'ın kadro dışı kalması da tartışıldı. Oyuncuteknik adam ilişkilerine saygı duymak lazım ama bunun yönetimi iyi yapılmalı. Herkesin beyaz dediği bir şeye "Hayır efendim bu siyah" demek büyük sıkıntı.Trabzonspor beraberliği, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden düşmesini sağlamaz. Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Ancak Aykut hocanın "Bizim miladımız Beşiktaş maçı" demesi kendisini hedef haline getirir. Yani F.Bahçe, Beşiktaş'a kaybederse yarıştan uzaklaşacak mı? Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenebilir ama alt hedeflerdeki bir takıma takılabilir. O zaman bir derbiyi kazanmanın kıymeti olmaz. Bence doğru hedef şampiyonluk için her maçı kazanmaya odaklanmaktır. Aykut hocayı bu sezon ilk kez dağılmış olarak görüyorum. Özellikle Trabzon maçından sonra sürekli "Benim sistemim doğru" diye ısrar etmesi ve derin bir açıklama yapması, kafaca rahat olmadığının bir göstergesi. Oysa 65 maçın 64'ünde görev yapmış bir Aykut hocanın böyle suni hedefler koyacağına her maçı kazanmaya odaklanacak bir felsefesi olmalıdır.Ortada ciddi bir 'ikna' politikası var. Valbuena'dan kaynaklanan avantajlar ile dezavantajlar arasında seçim yapılıyor. İçeride oynadığınızda oyuncunun top kayıplarını veya defansif zaaflarını bir türlü engelleyebiliyorsunuz ama deplasmanda bunun üstüne bir de fiziki düşüş ekleniyor. Eğer bu durumu Valbuena kabul ederse, yani ikna olursa ortada problem de kalmayacak. Aykut hoca taviz vermeyeceğine göre bu soruyu daha birçok kürsü sayfasında benzer şekilde ama farklı cümlelerle tartışacağız. Aykut Kocaman , Valbuena ile yaşadığı gerilimi kan davasına dönüştürmemeli. Aykut hoca haklı olarak tecrübeli Fransız yıldızın topla fazla oynamasından ve sürekli top istemesinden rahatsız oluyor. Giuliano olduğunda Fenerbahçe daha paylaşımcı olup takım birlikteliğini ön plana çıkarıyor. Aykut hoca, Valbuena ile karşılıklı oturup istediklerini masaya yatırmalı ve uzlaşma sağlanmalı. Eğer Fenerbahçe skor üretmekte zorlanır, Valbuena oyuna girdikten sonra skoru değiştiren adam haline dönüşürse tribünler Fransız oyuncunun arkasında durur. Aykut hoca 'dediğim dedik' davranmamalı, Valbuena'ya da zaman zaman özgürlük tanımalı.Ndiaye'yi eski başkan Dursun Özbek zaten satmıştı. Bunun haberini de 19 Ocak'ta, yani seçimden bir gün önce SABAH Spor Servisi verdi. Ndiaye'nin satışı uzun süredir para alamayan oyuncuları rahatlatacaktır. Sezon başından beri Ndiaye, Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biriydi. Çünkü dünya futbol unda savunma ve hücumu birlikte yapabilecek, oyunun iki yönünü de oynayabilecek oyuncu bulmak çok zor. Melo'dan sonra Galatasaray'ın bulduğu en doğru iki isim Fernando ve Ndiaye'ydi. Çünkü Ndiaye, G.Saray'da sadece oyunun iki yönünü oynamıyor, müthiş mücadele ve koşu performansıyla orta alanda 'enerji santrali' görevi yapıyordu. Fatih hocanın planlarını, Ndiaye'nin yokluğu sarsabilir. Çünkü elinde enerjisi , isteği ve coşkusu bu kadar güçlü bir oyuncu yok.Takımın en önemli oyuncularından biriydi. Fernando ile orta saha direncini oluşturuyordu. Aynı zamanda oyuna tempo katan ve dikine pas üreten bir rolün de sahibiydi. Galatasaray'ın onu aramaması mümkün değil. Fakat Ndiaye takımın da 'her şeyi' değildi. Fernando orada olduğu sürece Selçuk veya Tolga ile açığı kapatabilirler. Ama kalan maçlarda Muslera'yı daha çok konuşuruz. Osmanlı maçı da gösterdi, artık rakip daha rahat pozisyona giriyor.Bu süreci iyi takip eden muhabirimiz Mehmet Özcan 'ı öncelikle kutluyorum. Hem resmi teklif haberini hem de oyuncunun Osmanlı maçı öncesi kamptan ayrılıp Stoke City 'ye transfer olduğu haberini Türkiye'ye duyurduğu için. Gelelim Ndiaye'ye... Orta sahada tempoyu yükselten tarzı, sert ve agresif futbolu ile fark yaratıyordu. Terim de Galatasaray da onu arar. Ama oyuncunun kafasında bittiyse Galatasaray, boşuna da kürek çekilmez. Ndiaye, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Mayıs'a kadar gitmesini sağlayacak. Bu transferin özeti budur. Kulübün kasası boş.Cenk'in gidişi ya Talisca'yı motive etmiş ya da rahatlatmış. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu kaybederse büyük eksiklik yaşar. Satın alma opsiyonu 20 milyon Euro karşılığı Beşiktaş'ta.. Başkan Fikret Orman , ne yapıp edip Talisca'nın tapusunu almak zorunda. Sambacının ederi ilerleyen yıllarda 50 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.Beşiktaş Talisca gibi bir değeri mutlaka kadrosuna katmalıdır. İnanıyorum Avrupa'da birçok kulüp onu almak için sıraya girecektir. Başkan Fikret Orman, sağa sola bölük pörçük paralar harcayacağına tek yatırımını Talisca üzerine yapmalıdır.Cenk'in gidişinin yaratabileceği etkiyi Talisca sıfıra indirdi. Negredo'nun da formsuz olduğu bir dönemde bu role soyunması, genç yaşına rağmen takım lideri olması önemli bir karakter. Ama eminim ki yönetim bütün bunların farkında. Belki de Talisca'yı Beşiktaş satın alacak. Zaman içinde şartlara göre kararlar verilecek.Başakşehir eğer frene basmasaydı, Karabükspor'a karşı rekor olabilecek bir skor elde ederdi. Başakşehir'in resital yapıp yapmadığını 4 Büyük takım ile oynadığı maçlarda göreceğiz. Kupadan elenmek, Avrupa'da olmamak sadece ligde oynamak Başakşehir için gerçekten büyük şans. Ancak büyük maçların gerilimi ve ağırlığı Başakşehir'in üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Psikolojik savaşa girmemeye özen gösteriyorlar. Eğer hakem hataları lehlerine fazlalaşırsa bir anda psikolojik savaşın içine düşüp dağılabilirler. Çünkü onları savunacak medyaları ve taraftar grubu yok. Futbolda sadece iyi oynayarak başarı gelmiyor. İşin psikolojik yönüne de önem vermek gereklidir.Kusursuz ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Napoleoni'nin harika golü rakibin direncini bitirdi. Sonrası kolay oldu. Başakşehir'deki en önemli şey ciddiyet ve disiplindi. İnanılmaz bir pas trafikleri var, yıldızları var... Bir takımda olması gereken her şey Başakşehir'de var. Tek sorun taraftar. Hâlâ taraftar desteği yok. Ligin şampiyonu belirleyici haftalarında bu önem arz eder. Benim adıma şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir Başakşehir.Hayranlıkla seyrettim. Başakşehir'in rakibinin yerinde olmak istemem. Top 67 dakika oyunda kalmış ve dakikada 15 pas yapılmış. Her 4 saniyeye 1 pas düşüyor. Buna karşı koymak mümkün değil. Abdullah Avcı'yı da girenin çıkanı aratmadığı kadroyu da tebrik etmek lazım. Keyif vermenin ötesine geçtiler. Bize futbolun edebi halini sunuyorlar.