Yeter ki gideyim!

Trabzonspor
'da bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Fabian Castillo
'nun transfer
sezonunun bitimine az bir zaman kala takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Ülkesinden Atletico Nacional Kulübü'nün ciddi şekilde ilgilendiği
Kolombiyalı oyuncu, yönetime ve teknik heyete ayrılma konusunda baskı yapıyor. Ancak mevkisine transfer yapılamamasından dolayı ilk etapta Castillo
'nun ayrılma fikrine sıcak bakmayan yönetim, futbolcunun tavrı karşısında yumuşadı. CASTİLLO YA KİRALIK GİDECEK YA DA SATILACAK
Bordo-mavililer
ile Atletico Nacional Kulübü arasında Fabian Castillo
'nun bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı verilmesi konusunda görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer, Castillo'yu 3 milyon 500 bin Euro
'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor ancak oyuncunun "Gerekirse alacaklarımdan vazgeçebilirim"
demesi üzerine pazarlıklar yeni bir boyut kazandı. Trabzonspor ile Atletico Nacional arasındaki görüşmelerin transferin son günü olan bugün sonuçlanması bekleniyor.