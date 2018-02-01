Af yolu açıldı

Fenerbahçe önceki gece Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştı. Milli futbolcu 10:40 uçağına bilet aldı, saat 08.00'de vizesi geldi... Havalimanı yolunda Crystal Palace'ın transferden vazgeçtiği haberi gelince Ozan Tufan gözyaşlarına hakim olamadı.

OZAN TUFAN YIKILDI KALDI

Bu gelişmenin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan Ozan Tufan'ın yüzünü güldüren haber kulüpten geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalya kampına götürmediği oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacak ve son kararını verecek. Kocaman, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına sıcak bakıyor.

SAKO SAKATLANDI, TRANSFER YATTI

Ozan Tufan dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibi Crystal Palace'ın kapısından döndü. Peki neler yaşandı? İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace'ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako 41. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada "Eğer Sako'nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız" açıklaması yaptı. Dün sabah Sako'dan kötü haber geldi. Ozan kötü haberi havalimanı yolunda aldı.

BİR GÖRÜŞ

Ömer Üründül: Ozan'a ihtiyaç var

Fenerbahçe'nin ciddi biri kadro sıkıntısı var... Aykut Kocaman'ın Valbuena ile istediği iletişimi kuramaması, Soldado'nun fiziki olarak yetersizliğinin bir türlü düzelmeyişi ve de çok sayıdaki sakat... Böyle bir tabloda, Aykut Kocaman'ın Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakması için geçerli bir nedeni var ama Aykut Kocaman'ın yaptığı, "Ozan benim sistemimde yok" açıklamasına katılmıyorum. Eğer öyle olsaydı seyircinin Ozan'a tepkili olduğu dönemde bile ona forma vermezdi. Ozan'ın kadro dışı kalmasının sebebini az çok biliyorum. Bundan sonra affedilip kadroya alınırsa o da hatalarından ders çıkaracaktır. Hele bir de takımın ihtiyacı olduğu dönemde daha yararlı bir Ozan olarak dönecektir.